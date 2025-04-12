У Києві затримали екс-футболіста Алієва за порушення ПДР і агресивну поведінку
У Києві в суботу, 12 квітня, поліція зупинила відомого екс-футболіста "Динамо" Олександра Алієва. Він порушив ПДР та лаявся з партульними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Патрульної поліції Києва.
Як уточнили правоохоронці, подія сталася у Солом'янському районі Києва. Патрулюючи на бульварі Чоколівському, інспектори зупинили за порушення ПДР водія автомобіля Mercedes.
"Спілкуючись з патрульними, керманич та пасажирка нецензурно висловлювалися та агресивно поводилися. На законну вимогу поліцейських припинити протиправні дії - не реагували. Крім того, у водія ми виявили явні ознаки алкогольного сп’яніння", - йдеться у повідомленні.
Надалі пройти огляд на стан сп’яніння чоловік категорично відмовився і разом з пасажиркою продовжував порушувати громадський порядок.
"Ми повідомили, що їх буде затримано та доставлено до поліцейського відділку для складання відповідних адміністративних матеріалів. Аби перешкоди діям поліцейських, пасажирка залізла на службовий автомобіль", - додали у патрульній поліції.
Як результат, обох громадян було затримано і доставлено до поліцейського відділку. На водія патрульні склали:
- протокол затримання;
- протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані спʼяніння);
- протокол за ч. 1 ст. 173 (Дрібне хуліганство);
- винесено постанову за ч. 3 ст. 122 (Рух смугою громадського транспорту) КУпАП.
На пасажирку теж склали:
- протокол затримання;
- протокол за ч. 1 ст. 173 (Дрібне хуліганство);
- винесено постанову за ч. 1 ст. 178 (Поява у громадських місцях в пʼяному вигляді)
- постанову за ст. 183 (Завідомонеправдий виклик спецслужб) КУпАП, оскільки містянка викликала карету швидкої, а коли медики прибули на місце події, повідомила, що їх допомоги не потребує.
"Надалі, рішення по справі прийматиме суд", - резюмували у поліції.
Нагадаємо, що згідно інформації джерел РБК-Україна, поліція затримала саме екс-футболіста Олександра Алієва.
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