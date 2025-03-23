У Києві затримали пару після сутички з патрульними: що кажуть у поліції

За даними правоохоронців, сьогодні, 23 березня, під час несення служби на площі Вокзальній до патрульних підійшли особи з ознаками алкогольного спʼяніння, які агресивно поводилися, кричали, висловлювалися нецензурною лайкою, чим порушували громадський порядок.

"Також особи влаштували штовханину, намагаючись пошкодити формений одяг патрульних. Під час цього інциденту особи поводились безпричинно агресивно і поводилися так, що наражали на небезпеку не тільки себе, а й оточуючих, зокрема, малолітню дитину, яка була з ними", - додали в поліції.

Поліція повідомила, що попередження про припинення правопорушення не змінили поведінку затриманих. Ба більше, коли один з чоловіків різко кинувся в бік поліцейського та намагався штовхнути його на дорогу під проїжджаючий автобус, ситуація стала ще більш небезпечною.

"У результаті, ми затримали агресивних осіб та доставили до відділу поліції для встановлення усіх даних і складання адмінматеріалів", - зауважили патрульні.

Оскільки разом з нетверезими особами перебувала малолітня дитина, для розгляду ситуації на місце було викликано ювенальну поліцію.

Наразі на обох громадян патрульні винесли постанови за перебування в громадському місці в стані алкогольного сп’яніння, а на чоловіка окремо склали протокол за дрібне хуліганство.

Працівники ювенальної превенції склали на обох батьків протоколи за неналежне виконання батьківських обовʼязків.

Зауважимо, що раніше сьогодні в Telegram-каналах з'явилось відео, де нібито правоохоронці жорстоко затримують батьків на очах у малолітньої дитини.