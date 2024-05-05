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У Києві запрацював сучасний спортзал для ветеранів та військових: чим він особливий

Київ, Неділя 05 травня 2024 16:47
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У Києві запрацював сучасний спортзал для ветеранів та військових: чим він особливий Фото: у Києві запрацював спортзал для ветеранів (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

У столиці відкрили сучасний спортзал із реабілітаційними тренажерами для військовослужбовців та ветеранів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

У межах простору "Київ Мілітарі Хаб" відкрили сучасний спортзал із реабілітаційними тренажерами для військовослужбовців та ветеранів. Тут вони можуть безкоштовно займатися фізичними вправами.

Чим даний спортзал особливий

За даними міністерства, комплекс оснащений сучасними реабілітаційними тренажерами, які використовуються для тренувань військових з ампутаціями кінцівок та осіб, які користуються кріслом колісним.

У спортзалі є можливість займатися самостійно або з реабілітологом. Крім того, в спортзалі передбачено безоплатні заняття зі спеціалістом.

Домовитись про заняття можна за попереднім записом за номером: 0800-300-633.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ДТЕК започаткував для ветеранів, що повертаються до роботи на підприємства, програму медичного страхування "Ветеран+".

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Київ Війна Росії проти України Спортзал
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