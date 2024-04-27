ua en ru
Сб, 27 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ДТЕК створив окрему програму медстрахування для ветеранів

Субота 27 квітня 2024 22:07
UA EN RU
ДТЕК створив окрему програму медстрахування для ветеранів Фото: ДТЕК створив окрему програму медичного страхування для ветеранів (прес-служба)
Автор: Сергій Новіков

ДТЕК започаткував для ветеранів, що повертаються до роботи на підприємства, програму медичного страхування "Ветеран+".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука в ході форуму Forbes.

"Всі співробітники компанії, близько 50 тисяч людей, забезпечені добровільним медичним страхуванням. А для ветеранів створена окрема програма, називається "Ветеран+". Тут ми збільшили річну страхову суму на додаткове покриття діагностики, реабілітації та медикаментів. Ще передбачене лікування хронічних хвороб, або інших специфічних потреб. Зараз ця програма запроваджена в ДТЕК Енерго. Надалі ми плануємо тиражувати її на інші бізнеси ДТЕК", - сказав він.

Сахарук розповів, що окрім співробітників, які перебувають в лавах ЗСУ, компанія також підтримує родини військовослужбовців.

"Тому що часто, коли чоловік знаходиться на фронті, немає часу та можливості фізично займатися багатьма справами. Ми допомагаємо та підтримуємо родини", - пояснив Сахарук.

Окрім того, компанія також допомагає з адаптацією ветеранів та їх поверненням до цивільного життя, надаючи їм всю правову та психологічну допомогу, можливості для відновлення чи перенавчання.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ДТЕК Ріната Ахметова увійшов до рейтингу найкращих роботодавців для ветеранів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Медична допомога Ветерани
NEWS
Сирський про ситуацію на фронті: має тенденцію до загострення
Сирський про ситуацію на фронті: має тенденцію до загострення
DAILY
Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме