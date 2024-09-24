У Києві закривається один з найстаріших McDonald's: у чому причина

McDonald's в Україні під час війни

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну ресторани McDonald's на території нашої країни тимчасово припинили роботу. Двері для відвідувачів вони відкрили знову лише у 2023 році.

Наприкінці березня 2024 року стало відомо, що McDonald's Ukraine планує відкриття ресторанів в Ужгороді та Чернівцях.

1 червня компанія закрила на реконструкцію найвідвідуваніший заклад мережі - ресторан McDonald's на Вокзальній площі у столиці (біля Центрального залізничного вокзалу).

Ремонтні роботи планують завершити до листопада цього року, тож поки заклад оновлюють, клієнти можуть робити замовлення у двох ресторанах McDonald's, розташованих неподалік - біля Південного залізничного вокзалу Києва.

Очікується, що після реконструкції McDonald's на Вокзальній матиме новий дизайн залу на 193 місця, велику терасу на 88 місця та пасажирський ліфт для переміщення між першим і другим поверхами.

Крім того, повідомлялося про запровадження McDonald's Ukraine низки змін, які є частиною глобальних зобов'язань компанії щодо відповідального використання ресурсів і зменшення відходів (хоча не всі українці поставилися схвально до подібних ініціатив).

Читайте також, скільки всього McDonald's у світі та в яких країнах немає жодного ресторану компанії.

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