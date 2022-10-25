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У деяких районах Києва погіршилася якість повітря

Фото: погіршення повітря у Києві зазвичай супроводжується туманами (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

У Києві ввечері, 25 жовтня, дещо погіршилася якість повітря. Зокрема, найвищий рівень забруднення зафіксовано на Оболоні та у центральній частині столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київ цифровий.

Так, згідно з даними карти, забруднення повітря зафіксовано у районі парку Наталка, а також у районі Ботанічного саду імені Гришка. За таких показників рекомендується закрити вікна та не виходити на вулицю. Ці локації позначені червоною міткою із зазначенням 100+. Крім того, є безліч локацій, відзначених помаранчевою міткою, де виходити на вулицю шкідливо здоров'ю.

Зазначимо, за даними спостережень на стаціонарних постах Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського з 17 по 22 жовтня 2022 року у повітрі Києва відмічено перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій певних речовин, хоча вміст домішок суттєво не змінився.

Загалом фахівці стверджують, що повітря прийнятне для більшості людей. Однак чутливі люди можуть відчути незначні або помірні симптоми.

На 26 жовтня експерти AccuWeather прогнозують якість повітря як прийнятне для більшості людей.

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КиевЗабруднення повітря