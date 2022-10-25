У деяких районах Києва погіршилася якість повітря

Так, згідно з даними карти, забруднення повітря зафіксовано у районі парку Наталка, а також у районі Ботанічного саду імені Гришка. За таких показників рекомендується закрити вікна та не виходити на вулицю. Ці локації позначені червоною міткою із зазначенням 100+. Крім того, є безліч локацій, відзначених помаранчевою міткою, де виходити на вулицю шкідливо здоров'ю.

Зазначимо, за даними спостережень на стаціонарних постах Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського з 17 по 22 жовтня 2022 року у повітрі Києва відмічено перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій певних речовин, хоча вміст домішок суттєво не змінився.

Загалом фахівці стверджують, що повітря прийнятне для більшості людей. Однак чутливі люди можуть відчути незначні або помірні симптоми.