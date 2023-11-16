У Києві з’явився новий сквер "Кусум"

Роботи з облаштування скверу тривали близько трьох місяців.

За цей час працівники КП УЗН Дніпровського району здійснили вирівнювання території площею 0,8 га, видалення порослі та розчищення заростів, влаштування освітлення та поливу, встановлення паркану, лав та урн, озеленення.

Зелену зону загальною площею майже один гектар прикрашають: 60 дерев, понад 200 кущів, близько тисячі злаків та декоративних трав. Оздобою нового скверу стали артоб’єкти сучасного українського митця Петра Антипа.

На урочистому відкритті скверу був присутній посол Індії в Україні Харш Кумар Джейн.

"Мені приємно приєднатися до вас сьогодні на урочистому відкритті цього прекрасного скверу. Мені вдвічі приємніше усвідомлювати, що цей сквер з’явився завдяки ініціативі саме індійської компанії. Це гарний приклад співпраці індійського бізнесу та місцевої влади, що також свідчить про довіру до України індійського бізнесу, який продовжує виконувати свої соціальні обов’язки в цей важкий час. Я глибоко вдячний пану Радживу Гупта за ініціативу та дякую міській владі за активну підтримку в реалізації цього проекту. Цей проєкт також символізуватиме дружбу між народами України та Індії", - зазначив посол Індії в Україні.

"Всі ми добре пам’ятаємо 5 червня 2022 року, особливо мешканці цього мікрорайону Києва. Саме в цей день ворог здійснив бомбардування балістичними ракетами Дарницького та Дніпровського районів столиці. Однією з перших думок, яка з’явилася, була - якщо ворог має намір знищувати та спотворювати наше місто, ми зробимо все можливе, щоб зробити його ще красивішим, привабливішим і комфортнішим для життя. Нас неможливо зламати", - додов Раджив Гупта, генеральний директор групи компаній "Кусум".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.