UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

У Києві з’явилась вулиця Героїв енергетиків

Фото: у Києві з’явилась вулиця Героїв енергетиків (прес-служба ДТЕК)
Автор: Олександр Мороз

У Києві з’явилась вулиця, присвячена героям, які попри ворожі атаки роблять все можливе, щоб українці були зі світлом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар міського голови Києва Віталія Кличка.

Як зазначається, минулого тижня Київрада ухвалила рішення про перейменування вулиці Електротехнічна в вулицю Героїв Енергетиків.
 
"Це виправдана назва. Заслужена вами! Адже сьогодні українські енергетики - символ високого професіоналізму та відданості своїй роботі і своїй країні", - сказав очільник столиці.
 
Він зазначив, що в умовах війни енергетики оперативно ліквідовують наслідки руйнувань та пошкоджень, забезпечують людям світло й тепло в оселях.
 
"Завдяки вашій роботі Київ стабільно проходить опалювальний сезон", - акцентував мер.
 
Попри воєнний час саме завдяки зусиллям енергетиків підвищується стійкість енергосистеми не тільки в масштабах столиці, а й всієї країни.
 
Як раніше повідомлялося, у Києві на Контрактовій площі діє інсталяція у вигляді 40-тонного трансформатора, зруйнованого внаслідок обстрілу однієї з теплоелектростанцій ДТЕК. Встановлений об’єкт дає можливість українцям особисто побачити та оцінити масштаб руйнувань енергетики, стати свідками енергетичного терору нашої країни, який призводить до вимушених відключень світла.
 
Нагадаємо, в 2024 році енергосистема України пережила 12 масованих атак, РФ випустила по українських енергообʼєктах 708 ракет і 839 дронів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕККиїв