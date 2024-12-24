У Києві з’явилась вулиця Героїв енергетиків

Як зазначається, минулого тижня Київрада ухвалила рішення про перейменування вулиці Електротехнічна в вулицю Героїв Енергетиків.



"Це виправдана назва. Заслужена вами! Адже сьогодні українські енергетики - символ високого професіоналізму та відданості своїй роботі і своїй країні", - сказав очільник столиці.



Він зазначив, що в умовах війни енергетики оперативно ліквідовують наслідки руйнувань та пошкоджень, забезпечують людям світло й тепло в оселях.



"Завдяки вашій роботі Київ стабільно проходить опалювальний сезон", - акцентував мер.



Попри воєнний час саме завдяки зусиллям енергетиків підвищується стійкість енергосистеми не тільки в масштабах столиці, а й всієї країни.



Як раніше повідомлялося, у Києві на Контрактовій площі діє інсталяція у вигляді 40-тонного трансформатора, зруйнованого внаслідок обстрілу однієї з теплоелектростанцій ДТЕК. Встановлений об’єкт дає можливість українцям особисто побачити та оцінити масштаб руйнувань енергетики, стати свідками енергетичного терору нашої країни, який призводить до вимушених відключень світла.



Нагадаємо, в 2024 році енергосистема України пережила 12 масованих атак, РФ випустила по українських енергообʼєктах 708 ракет і 839 дронів.