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У Києві з’явилась вулиця Героїв енергетиків

Вівторок 24 грудня 2024 16:26
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У Києві з’явилась вулиця Героїв енергетиків Фото: у Києві з’явилась вулиця Героїв енергетиків (прес-служба ДТЕК)
Автор: Олександр Мороз

У Києві з’явилась вулиця, присвячена героям, які попри ворожі атаки роблять все можливе, щоб українці були зі світлом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар міського голови Києва Віталія Кличка.

Як зазначається, минулого тижня Київрада ухвалила рішення про перейменування вулиці Електротехнічна в вулицю Героїв Енергетиків.

"Це виправдана назва. Заслужена вами! Адже сьогодні українські енергетики - символ високого професіоналізму та відданості своїй роботі і своїй країні", - сказав очільник столиці.

Він зазначив, що в умовах війни енергетики оперативно ліквідовують наслідки руйнувань та пошкоджень, забезпечують людям світло й тепло в оселях.

"Завдяки вашій роботі Київ стабільно проходить опалювальний сезон", - акцентував мер.

Попри воєнний час саме завдяки зусиллям енергетиків підвищується стійкість енергосистеми не тільки в масштабах столиці, а й всієї країни.

Як раніше повідомлялося, у Києві на Контрактовій площі діє інсталяція у вигляді 40-тонного трансформатора, зруйнованого внаслідок обстрілу однієї з теплоелектростанцій ДТЕК. Встановлений об’єкт дає можливість українцям особисто побачити та оцінити масштаб руйнувань енергетики, стати свідками енергетичного терору нашої країни, який призводить до вимушених відключень світла.

Нагадаємо, в 2024 році енергосистема України пережила 12 масованих атак, РФ випустила по українських енергообʼєктах 708 ракет і 839 дронів.

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ДТЕК Київ
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