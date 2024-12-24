В Киеве появилась улица Героев энергетиков

Как отмечается, на прошлой неделе Киевсовет принял решение о переименовании улицы Электротехническая в улицу Героев Энергетиков.



"Это оправданное название. Заслуженное вами! Ведь сегодня украинские энергетики - символ высокого профессионализма и преданности своей работе и своей стране", - сказал глава столицы.



Он отметил, что в условиях войны энергетики оперативно ликвидируют последствия разрушений и повреждений, обеспечивают людям свет и тепло в домах.



"Благодаря вашей работе Киев стабильно проходит отопительный сезон", - акцентировал мэр.



Несмотря на военное время именно благодаря усилиям энергетиков повышается устойчивость энергосистемы не только в масштабах столицы, но и всей страны.



Как ранее сообщалось, в Киеве на Контрактовой площади действует инсталляция в виде 40-тонного трансформатора, разрушенного в результате обстрела одной из теплоэлектростанций ДТЭК. Установленный объект дает возможность украинцам лично увидеть и оценить масштаб разрушений энергетики, стать свидетелями энергетического террора нашей страны, который приводит к вынужденным отключениям света.



Напомним, в 2024 году энергосистема Украины пережила 12 массированных атак, РФ выпустила по украинским энергообъектам 708 ракет и 839 дронов.