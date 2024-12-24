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В Киеве появилась улица Героев энергетиков

Вторник 24 декабря 2024 16:26
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В Киеве появилась улица Героев энергетиков Фото: в Киеве появилась улица Героев энергетиков (пресс-служба ДТЭК)
Автор: Александр Мороз

В Киеве появилась улица, посвященная героям, которые несмотря на вражеские атаки делают все возможное, чтобы украинцы были со светом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий городского головы Киева Виталия Кличко.

Как отмечается, на прошлой неделе Киевсовет принял решение о переименовании улицы Электротехническая в улицу Героев Энергетиков.

"Это оправданное название. Заслуженное вами! Ведь сегодня украинские энергетики - символ высокого профессионализма и преданности своей работе и своей стране", - сказал глава столицы.

Он отметил, что в условиях войны энергетики оперативно ликвидируют последствия разрушений и повреждений, обеспечивают людям свет и тепло в домах.

"Благодаря вашей работе Киев стабильно проходит отопительный сезон", - акцентировал мэр.

Несмотря на военное время именно благодаря усилиям энергетиков повышается устойчивость энергосистемы не только в масштабах столицы, но и всей страны.

Как ранее сообщалось, в Киеве на Контрактовой площади действует инсталляция в виде 40-тонного трансформатора, разрушенного в результате обстрела одной из теплоэлектростанций ДТЭК. Установленный объект дает возможность украинцам лично увидеть и оценить масштаб разрушений энергетики, стать свидетелями энергетического террора нашей страны, который приводит к вынужденным отключениям света.

Напомним, в 2024 году энергосистема Украины пережила 12 массированных атак, РФ выпустила по украинским энергообъектам 708 ракет и 839 дронов.

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ДТЭК Киев
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