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В Києві встановлено ще один кліматичний рекорд

Фото: у Києві встановлено рекорд максимальної швидкості вітру (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Києві був відмічений рекорд максимальної швидкості вітру. Він перевищив попередній показник 2012 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію імені Бориса Срезневського.

Так, 2 червня у столиці максимальна швидкість вітру досягла рекордних 18 м/с (65 км/год).

Спеціалісти зазначають, що цей показник перевищив на 2 м/с попереднє максимальне значення для цього дня. Воно було зареєстроване у 2012 році.

Погодні рекорди Києва

За даними травень виявився найсухішим у Києві за весь час спостережень. Також в цьому місяці було встановлено температурний рекорд. Так, найхолодніше у столиці було 6 травня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +5,2°С, а найтепліше - 18 травня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +27,3°С.

Крім того, в середу, 5 квітня, в Києві було оновлено рекорд добової кількості опадів. Попередній рекорд тримався 90 років.

А у вівторок, 3 січня, в Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала 6,8 градусів тепла, що на 2,5 градусів вище рекордного значення температури для цього дня 2022 року.

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