У Києві вперше за час повномасштабної війни відкрилось нове посольство

У Києві у п'ятницю, 17 січня, розпочало роботу посольство Республіки Албанія. Це перше нове посольство, яке відкрилося в Україні під час повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу у соцмережі Х .

"Це символ українсько-албанської стійкості, єдності та спільного майбутнього в ЄС і НАТО", - заявив Сибіга.

Нагадаємо, ще у лютому 2024 року стало відомо, що Албанія планує вже найближчим часом розпочати роботу свого посольства в Києві. Тоді у МЗС України зазначали, що це зміцнить відносини між країнами.

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