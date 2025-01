У Києві вперше за час повномасштабної війни відкрилось нове посольство

Урочисту церемонію відкриття дипустанови провели глави МЗС України Андрій Сибіга та Албанії Іглі Хасані.

"Це символ українсько-албанської стійкості, єдності та спільного майбутнього в ЄС і НАТО", - заявив Сибіга.

Today in Kyiv, together with my colleague @IgliHasani, we inaugurated the Embassy of the Republic of Albania. The first embassy opening in Ukraine during Russia’s full-scale invasion. This is a symbol of Ukrainian-Albanian resilience, unity, and shared future in the EU and NATO. pic.twitter.com/DOCHUuwMOf