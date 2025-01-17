У Києві вперше за час повномасштабної війни відкрилось нове посольство
У Києві у п'ятницю, 17 січня, розпочало роботу посольство Республіки Албанія. Це перше нове посольство, яке відкрилося в Україні під час повномасштабного вторгнення Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу у соцмережі Х.
Урочисту церемонію відкриття дипустанови провели глави МЗС України Андрій Сибіга та Албанії Іглі Хасані.
"Це символ українсько-албанської стійкості, єдності та спільного майбутнього в ЄС і НАТО", - заявив Сибіга.
Today in Kyiv, together with my colleague @IgliHasani, we inaugurated the Embassy of the Republic of Albania. The first embassy opening in Ukraine during Russia’s full-scale invasion. This is a symbol of Ukrainian-Albanian resilience, unity, and shared future in the EU and NATO. pic.twitter.com/DOCHUuwMOf— Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) January 17, 2025
Нагадаємо, ще у лютому 2024 року стало відомо, що Албанія планує вже найближчим часом розпочати роботу свого посольства в Києві. Тоді у МЗС України зазначали, що це зміцнить відносини між країнами.
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