Понад 2000 документів: київський нотаріус організував "схему" підробки спадщини

Кіберполіція Києва викрила організовану злочинну групу, яка за три роки внесла до державних реєстрів понад 2000 підроблених документів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Національної поліції у місті Києві.
Кіберполіція та слідчі поліції Києва припинили діяльність організованої злочинної групи, яка займалася масштабною підробкою нотаріальних документів та незаконним втручанням у державні реєстри. За три роки вони виготовили та внесли до реєстрів понад 2000 підроблених документів, отримуючи за це неправомірну вигоду.
Організатором злочинного угруповання виявився нотаріус Київського міського нотаріального округу. З 2022 по 2024 роки зловмисники виготовляли підроблені довіреності, заповіти та інші документи. Їхня діяльність також включала оформлення права власності на спадщину для осіб, які не були законними спадкоємцями.
Для реалізації схеми використовувалися електронні підписи нотаріуса, спеціальні бланки та печатки. Навіть під час перебування нотаріуса за кордоном його спільники продовжували незаконну діяльність, підтримуючи постійний зв’язок із лідером групи.
Фото: Головне управління Національної поліції у місті Києві
Окрім цього, учасники угруповання незаконно втручалися в роботу державних інформаційних систем: Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів та Єдиного реєстру довіреностей.
Слідство встановило, що понад 2000 підроблених документів використовувалися не лише у рамках основної схеми, але й для інших злочинних дій, зокрема на користь третіх осіб.
Організатору угруповання та чотирьом його спільникам оголошено підозри за:
Їм загрожує до 15 років позбавлення волі з можливістю додаткового позбавлення права займати певні посади строком до трьох років.
Слідчі продовжують встановлювати усіх осіб, причетних до злочинної діяльності.
Нагадаємо, що прокурори САП повідомили про підозру столичному адвокату. Фігурантка підробила лист районного суду, аби заволодіти коштами у розмірі 4 млн гривень.