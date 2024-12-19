Понад 2000 документів: київський нотаріус організував "схему" підробки спадщини

Кіберполіція Києва викрила організовану злочинну групу, яка за три роки внесла до державних реєстрів понад 2000 підроблених документів.

У Києві викрили масштабну схему підробки документів

Кіберполіція та слідчі поліції Києва припинили діяльність організованої злочинної групи, яка займалася масштабною підробкою нотаріальних документів та незаконним втручанням у державні реєстри. За три роки вони виготовили та внесли до реєстрів понад 2000 підроблених документів, отримуючи за це неправомірну вигоду.

Схема підробок та незаконне втручання

Організатором злочинного угруповання виявився нотаріус Київського міського нотаріального округу. З 2022 по 2024 роки зловмисники виготовляли підроблені довіреності, заповіти та інші документи. Їхня діяльність також включала оформлення права власності на спадщину для осіб, які не були законними спадкоємцями.

Для реалізації схеми використовувалися електронні підписи нотаріуса, спеціальні бланки та печатки. Навіть під час перебування нотаріуса за кордоном його спільники продовжували незаконну діяльність, підтримуючи постійний зв’язок із лідером групи.

Фото: Головне управління Національної поліції у місті Києві

Окрім цього, учасники угруповання незаконно втручалися в роботу державних інформаційних систем: Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів та Єдиного реєстру довіреностей.

Масштаби порушень

Слідство встановило, що понад 2000 підроблених документів використовувалися не лише у рамках основної схеми, але й для інших злочинних дій, зокрема на користь третіх осіб.

Юридичні наслідки

Організатору угруповання та чотирьом його спільникам оголошено підозри за:

ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України (підроблення офіційних документів, вчинене повторно організованою групою);

Кримінального кодексу України (підроблення офіційних документів, вчинене повторно організованою групою); ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361 ККУ (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем під час воєнного стану).

Їм загрожує до 15 років позбавлення волі з можливістю додаткового позбавлення права займати певні посади строком до трьох років.

Слідчі продовжують встановлювати усіх осіб, причетних до злочинної діяльності.