Более 2000 документов: киевский нотариус организовал "схему" подделки наследства

Киберполиция Киева разоблачила организованную преступную группу, которая за три года внесла в государственные реестры более 2000 поддельных документов.

В Киеве разоблачили масштабную схему подделки документов

Киберполиция и следователи полиции Киева пресекли деятельность организованной преступной группы, которая занималась масштабной подделкой нотариальных документов и незаконным вмешательством в государственные реестры. За три года они изготовили и внесли в реестры более 2000 поддельных документов, получая за это неправомерную выгоду.

Схема подделок и незаконное вмешательство

Организатором преступной группировки оказался нотариус Киевского городского нотариального округа. С 2022 по 2024 годы злоумышленники изготавливали поддельные доверенности, завещания и другие документы. Их деятельность также включала оформление права собственности на наследство для лиц, которые не были законными наследниками.

Для реализации схемы использовались электронные подписи нотариуса, специальные бланки и печати. Даже во время пребывания нотариуса за границей его сообщники продолжали незаконную деятельность, поддерживая постоянную связь с лидером группы.

Фото: Главное управление Национальной полиции в городе Киеве

Кроме этого, участники группировки незаконно вмешивались в работу государственных информационных систем: Единого реестра специальных бланков нотариальных документов и Единого реестра доверенностей.

Масштабы нарушений

Следствие установило, что более 2000 поддельных документов использовались не только в рамках основной схемы, но и для других преступных действий, в частности в пользу третьих лиц.

Юридические последствия

Организатору группировки и четырем его сообщникам объявлены подозрения по:

ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка официальных документов, совершенная повторно организованной группой);

Уголовного кодекса Украины (подделка официальных документов, совершенная повторно организованной группой); ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361 УКУ (несанкционированное вмешательство в работу информационных систем во время военного положения).

Им грозит до 15 лет лишения свободы с возможностью дополнительного лишения права занимать определенные должности сроком до трех лет.

Следователи продолжают устанавливать всех лиц, причастных к преступной деятельности.