В Києві викрили мережу обмінників з фальшивими доларами

"За процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури викрито протиправну діяльність групи осіб, які продавали фальшиві долари США через обмінні пункти", - повідомили в прокуратурі.

За даними слідства, зловмисники облаштували на території Києва фіктивні пункти обміну валют, які незаконно працювали, використовуючи ліцензії інших суб’єктів господарювання.

Один з постраждалих, якому продали фальшиві гроші, звернувся до правоохоронних органів.

"В межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці задокументували факт продажу 1,5 тисячі фальшивих американських доларів в одному з пунктів обміну валют. Це були банкноти старого зразка, номіналом 100 доларів кожна", - пояснили правоохоронці.

Під час обшуків було встановлено ще один обмінний пункт, у якому зловмисники також реалізували фальшиві гроші. В приміщенні вилучили готівку в іноземній та вітчизняній валюті та техніку на загальну суму понад 2 млн гривень.

"На даний час встановлюються усі особи, які причетні до здійснення незаконної діяльності", - сказали в поліції.

Раніше ми писали про те, що поліція викрила групу шахраїв, які викрадали гроші під час "обміну валют" за допомогою дрона.

Також нагадаємо, що на початку року в Іспанії затримали банду, яка викрала речі українських біженців на понад 1 мільйон євро.

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