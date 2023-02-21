У Києві відновили продаж паперових qr-квитків у метро

У київському метро усунули збій, який стався зранку. На станціях відновили продаж паперових qr-квитків

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської військової адміністрації.

Придбати паперові квитки для проїзду у київському метрополітені можна на всіх станціях.

У КМВА нагадали доступні такі засоби оплати проїзду у підземці:

транспортна картка;

qr-квиток;

qr-код, згенерований у додатку "Київ Цифровий";

безконтактна банківська картка;

мобільний додаток ApplePay та Google Pay.

Жителям столиці радять у разу виникнення запитань телефонувати на гарячу лінію оператора: (044) 366 55 55.

Нагадаємо, сьогодні зранку у столичному метрополітені стався збій, а на всіх станціях призупинили продаж паперових квитків для проїзду.

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