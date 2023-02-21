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У Києві відновили продаж паперових qr-квитків у метро

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Київ, Вівторок 21 лютого 2023 10:46
У Києві відновили продаж паперових qr-квитків у метро Фото: у Києві можна знову придбати паперовий qr-квиток у метро (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

У київському метро усунули збій, який стався зранку. На станціях відновили продаж паперових qr-квитків

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської військової адміністрації.

Придбати паперові квитки для проїзду у київському метрополітені можна на всіх станціях.

У КМВА нагадали доступні такі засоби оплати проїзду у підземці:

  • транспортна картка;
  • qr-квиток;
  • qr-код, згенерований у додатку "Київ Цифровий";
  • безконтактна банківська картка;
  • мобільний додаток ApplePay та Google Pay.

Жителям столиці радять у разу виникнення запитань телефонувати на гарячу лінію оператора: (044) 366 55 55.

Нагадаємо, сьогодні зранку у столичному метрополітені стався збій, а на всіх станціях призупинили продаж паперових квитків для проїзду.

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