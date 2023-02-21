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В Киеве возобновили продажу бумажных qr-билетов в метро

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Киев, Вторник 21 февраля 2023 10:46
В Киеве возобновили продажу бумажных qr-билетов в метро Фото: в Киеве можно снова купить бумажный qr-билет в метро (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В киевском метро устранили сбой, который произошел утром. На станциях возобновили продажу бумажных qr-билетов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской военной администрации.

Купить бумажные билеты для проезда в киевском метрополитене можно на всех станциях.

В КГВА напомнили доступные средства оплаты проезда в подземке:

  • транспортная карта;
  • qr-билет;
  • qr-код, сгенерированный в приложении "Киев Цифровой" ;
  • бесконтактная банковская карта;
  • мобильное приложение ApplePay и Google Pay.

Жителям столицы советуют при возникновении вопросов звонить на горячую линию оператора: (044) 366 55 55.

Напомним, сегодня утром в столичном метрополитене произошел сбой, а на всех станциях приостановили продажу бумажных билетов для проезда.

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