У Києві відкрився протезний центр "Human Titans", створений за підтримки мера Берліна, - Кличко

Вівторок 26 серпня 2025 17:18
UA EN RU
У Києві відкрився протезний центр "Human Titans", створений за підтримки мера Берліна, - Кличко Фото: у Києві відкрився протезний центр "Human Titans" (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Ілона Свиридова

У Києві на базі однієї з лікарень відкрився протезний центр "Human Titans", побудований за ініціативи мера столиці Віталія Кличка та за підтримки мера Берліна Кая Веґнера.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Telegram-каналі Віталія Кличка.

Міський голова розповів, що сьогодні у Києві відкрили надзвичайно важливий об’єкт - Протезний центр "Human Titans". Він працюватиме на базі однієї з міських лікарень й надаватиме допомогу пораненим воїнам та цивільним, які потребують сучасного протезування й реабілітації.

"Ідея створення центру виникла під час мого візиту до Берліна близько 2-х років тому. Завдяки підтримці мера Берліна Кая Веґнера, благодійної організації Life Bridge Ukraine та компанії ONUR GROUP Ukraine вдалося реалізувати цей проєкт", - повідомив Віталій Кличко.

За словами мера Києва, на створення центру з міського бюджету було виділено 11,2 млн грн. Ще понад 29 млн грн на капремонт центру виділила компанія ONUR GROUP Ukraine. А обладнання для центру придбала Life Bridge Ukraine.

"В експлуатацію обладнання, яке придбала і передала Life Bridge Ukraine, почали вводити в червні. Фахівці центру вже працюють на ньому і розпочали виготовляти протези. Центр також обладнаний 3D-сканером для виготовлення високоточних компонентів протезів", - зазначив Кличко.

Він також повідомив, що 6 техніків-протезистів Центру пройшли навчання у центрах протезування в Берліні. За тестовий час роботи закладу протезування отримали 10 ветеранів з різних регіонів України.

