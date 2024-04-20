У Києві відкривається перший автомобільний музей: ТОП-5 найцікавіших машин

Музей ретро-техніки "Колеса Історії" стане першим приватним автомобільним музеєм у столиці, доступним для всіх. В його експозиції понад 100 автомобілів і мотоциклів, а також незліченна кількість інших зразків технічної культури минулого.
Про 5 найцікавіших автомобілів з експозиції музею “Колеса історії” к читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані матеріали музею “Колеса Історії” та компаній-автовиробників.
Звісно, колекцій вінтажної автотехніки у Києві існує чимало, але дотепер це були виключно приватні зібрання, доступні лише для вузького кола обраних. І ось в столиці відкривається перший загальнодоступний автомобільний музей з офіційним статусом від Міністерства культури України.
Адміністрація наголошує, що всі експонати "живі" та перебувають у стані "на ходу". А історія майже кожного конкретного експоната у музейних залах відома організаторам. Найчастіше вона пов'язана або з видатними людьми України, або, навпаки, із пересічними громадянами, які жили в цій країні до нас.
Організатори подбали про те, щоб у “Колесах історії” було цікаво не лише фанатам техніки. Відповідно, відвідувачам пропонується відкрити для себе різноманітні експонати, які допоможуть зануритися в атмосферу минулих епох.
Це найстаріший об'єкт на першому поверсі музею. Свого часу такі машини у великій кількості були присутні на вулицях Києва та інших українських міст. Простий, надійний і невибагливий фаетон був першим легковим автомобілем Горьковського автозаводу. Фактично він є копією автомобіля Ford-A, ліцензія на виробництво якого разом з повністю комплектним потужним заводом була куплена радянським урядом у Ford Motor Company ще 1929 року. Машини цієї моделі у вільний продаж не надходили і у приватній власності майже не зустрічались. В наші дні відомо лише про кілька екземплярів даної моделі, присутніх в Україні – при тому що всього було випущено трохи менше 42 тисяч таких "газиків".
Ще один довоєнний, а тому доволі рідкісний автомобіль. Тим більше що і в пору своєї молодості ця дорога (від 1518 доларів!) модель не була поширеною, у тому числі і на батьківщині. У "Роадмайстра" цікавий як на наш час двигун, а конкретно в цього екземпляра – ще й незвична власна історія. Гіди музею розкажуть вам, хто зберіг цей Buick до наших днів, як і коли він потрапив в Україну і чому на ньому досі рідні американські номерні знаки.
Унікальна армійська машина, про яку мало знали навіть у часи її служби в армії. Вона влаштована так, що вміє їздити будь-яким бездоріжжям, може плавати, літати, десантуватись на парашуті і евакуювати поранених з-під вогню, залишаючись при тому в укритті. Важливо, що при таких здібностях машина залишалась дешевою у виробництві, оскільки базувалася на агрегатах одного дуже поширеного українського легковика. Власне, і сам ТПК теж випускався в Україні. Повна історія конкретно цієї машини із зрозумілих причин невідома, але в музеї можуть розповісти, як сталося, що цей автомобіль є справжньою "капсулою часу", маючи на одометрі лише кілька десятків кілометрів пробігу.
Дуже своєрідна машина чехословацького виробництва, яка вважалася унікальною навіть тоді, коли випускалася серійно. Потужна представницька модель з добре захованим мотором V8, яка має чимало спільного як з народними "Запорожцями" і "Жуками", так і з елітними De Tomaso Pantera і Ferrari. Дизайн її, між іншим, був створений одним відомим італійським ательє. Історія цього примірника в Україні починається в 1976 році, коли вона стала однією з трьох новеньких "Татр", поставлених в республіку для виконання особливих завдань.
А це преміум-клас у британському виконанні. Певно, прозвучить несподівано, але даний Rolls-Royce – доволі масовий автомобіль. Принаймні, такий вигляд він має на фоні інших "Роллс-Ройсів" зі своїм тиражем у 25 тисяч примірників. Silver Shadow був прописаний у гаражах багатьох світових знаменитостей, від королів до поп-зірок. А для пересічного громадянина музей “Колеса історії” – рідкісна нагода познайомитись з цим безумовно досконалим автомобілем. Представлений в експозиції екземпляр – 1969 року випуску, і свого часу він прибув в Україну з Каліфорнії.
Знайомитись з унікальними зразками технічної культури минулого, зокрема, з автомобілями і мотоциклами, краще таки не через екран смартфона чи комп’ютера, а, як сьогодні кажуть, в реалі. Тому підкажемо, що музей "Колеса Історії" буде відкритий для відвідувачів щотижня з п’ятниці по неділю, з 10:00 до 17:00. Придбати квитки можна на сайті музею або безпосередньо на місці. Передбачені пільгові ціни для дітей та певних категорій громадян.
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