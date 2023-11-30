У Києві відкрили мурал, присвячений силам ППО та енергетикам

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на організаторів заходу.

На муралі зображено військового, який пильнує небо від повітряної небезпеки, та енергетика, що готовий швидко лагодити електромережі у разі пошкоджень. Вони показані на фоні вечірнього Києва, в якому, завдяки їх спільній роботі, в домівках людей є світло.

На відкритті муралу були присутні військові 112-тої окремої бригади Сил територіальної оборони, які захищають Київ від шахедів, а також енергетики компанії ДТЕК.

"Наші воїни щодня пильнують за безпекою українського неба, щоб ворог не зміг втілити свої плани в життя та зруйнувати важливі військові та цивільні енергетичні об’єкти. Ефективна робота ППО - основа безпеки України. Тому й надалі докладатимемо максимальних зусиль, боронячи наше небо. Ми вдячні авторам муралу за цю ініціативу. Саме зараз, стоячи на порозі другої зими в умовах повномасштабного вторгнення, захисникам світла як ніколи потрібна підтримка суспільства", - наголосив командир 112 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ - полковник Владислав Косенко.

Робота над муралом тривала з березня поточного року. Одразу, після проходження минулої складної зими, було проведено конкурс серед художників, в результаті якого створилася робоча група художників та ілюстраторів, які в співавторстві працювали над реалізацію стінопису.

Автором ілюстрації виступила Дарця Зіронька, а мурал створили українські художники Андрій Ковтун, Антон Кондрашов та Вікторія Лайм.

"Минула зима стала для енергетиків справжнім викликом. Ворог намагався занурити країну в темряву, проте окупантам це не вдалося. Тільки-но ми пройшли минулу зиму - у нас народилася ідея віддати шану захисникам світла: кожному воїну ППО, хто цілодобово боронив небо; кожному енергетику, хто повертав світло після масованих атак і влучань в енергетичні об’єкти", - прокоментував виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.