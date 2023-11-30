В Киеве открыли мурал, посвященный силам ПВО и энергетикам

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на организаторов мероприятия.

На мурале изображен военный, охраняющий небо от воздушной опасности, и энергетика, готовая быстро чинить электросети в случае повреждений. Они показаны на фоне вечернего Киева, в котором, благодаря их совместной работе, в домах людей есть свет.

На открытии мурала присутствовали военные 112-й отдельной бригады Сил территориальной обороны, защищающие Киев от шахедов, а также энергетики компании ДТЭК.

"Наши воины ежедневно следят за безопасностью украинского неба, чтобы враг не смог воплотить свои планы в жизнь и разрушить важные военные и гражданские энергетические объекты. Эффективная работа ПВО - основа безопасности Украины. Поэтому и в дальнейшем будем прилагать максимальные усилия, защищая наше небо". благодарны авторам мурала за эту инициативу. Именно сейчас, стоя на пороге второй зимы в условиях полномасштабного вторжения, защитникам света как никогда нужна поддержка общества", - подчеркнул командир 112-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ - полковник Владислав Косенко.

Работа над муралом продолжалась с марта этого года. Сразу после прохождения минувшей сложной зимы был проведен конкурс среди художников, в результате которого создалась рабочая группа художников и иллюстраторов, которые в соавторстве работали над реализацией стенописи.

Автором иллюстрации выступила Дарца Зиренько, а мурал создали украинские художники Андрей Ковтун, Антон Кондрашов и Виктория Лайм.

"Прошлая зима стала для энергетиков настоящим вызовом. Враг пытался погрузить страну во тьму, однако оккупантам это не удалось. Как только мы прошли прошлую зиму - у нас родилась идея отдать честь защитникам света: каждому воину ПВО, кто круглосуточно защищал небо; каждому энергетику, который возвращал свет после массированных атак и попаданий в энергетические объекты", - прокомментировал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.