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У Києві відбувся масштабний захід на підтримку ветеранів "Сильні разом", - Кличко

Субота 07 червня 2025 21:24
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У Києві відбувся масштабний захід на підтримку ветеранів "Сильні разом", - Кличко Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

В Києві відбувся масштабний захід на підтримку ветеранів "Сильні разом", в якому взяли участь понад 400 захисників та членів їхніх родин. Під час зустрічі мер Києва Віталій Кличко вручив нагороди 23 захисникам і захисницям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Кличка.

"Привітав та поспілкувався з учасниками платформи єдності "Сильні разом". У ньому взяли участь понад 400 учасників. Нагородив 23 захисника та захисниці. А також дітей - переможців першого футбольного турніру памʼяті захисників і захисниць столиці", - повідомив Кличко.

Зустріч відбулася в парку "Наталка". У ній взяли участь, зокрема, ветерани Нацгвардії України, 112 бригади ТрО Києва, 5 окремої штурмової бригади Сухопутних військ України, 210 окремого штурмового полку. Більшість із них проходять сьогодні реабілітацію в профільних медзакладах столиці, зазначив Кличко.

Організатором виступила міська влада. Підтримали захід громадські організації та благодійні фонди, навчальні заклади, патронатні служби військових бригад, медичні та реабілітаційні заклади, представники бізнесу, наголосив мер Києва.

Раніше Віталій Кличко повідомляв, що у 2025 році на підтримку ветеранів в бюджеті Києва передбачено майже 1,8 млрд грн. Переважна частина коштів - це виплати ветеранам та родинам захисників.

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Віталий Кличко Ветерани
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