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В Киеве состоялось масштабное мероприятие в поддержку ветеранов "Сильные вместе", - Кличко

Суббота 07 июня 2025 21:24
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В Киеве состоялось масштабное мероприятие в поддержку ветеранов "Сильные вместе", - Кличко Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

В Киеве состоялось масштабное мероприятие в поддержку ветеранов "Сильные вместе", в котором приняли участие более 400 защитников и членов их семей. Во время встречи мэр Киева Виталий Кличко вручил награды 23 защитникам и защитницам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Кличко.

"Поздравил и пообщался с участниками платформы единства "Сильные вместе". В нем приняли участие более 400 участников. Наградил 23 защитника и защитницы. А также детей - победителей первого футбольного турнира памяти защитников и защитниц столицы", - сообщил Кличко.

Встреча состоялась в парке "Наталка". В ней приняли участие, в частности, ветераны Нацгвардии Украины, 112 бригады ТрО Киева, 5 отдельной штурмовой бригады Сухопутных войск Украины, 210 отдельного штурмового полка. Большинство из них проходят сегодня реабилитацию в профильных медучреждениях столицы, отметил Кличко.

Организатором выступили городские власти. Поддержали мероприятие общественные организации и благотворительные фонды, учебные заведения, патронатные службы военных бригад, медицинские и реабилитационные учреждения, представители бизнеса, подчеркнул мэр Киева.

Ранее Виталий Кличко сообщал, что в 2025 году на поддержку ветеранов в бюджете Киева предусмотрено почти 1,8 млрд грн. Большая часть средств - это выплаты ветеранам и семьям защитников.

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Виталий Кличко Ветераны
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