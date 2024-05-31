ua en ru
Пт, 31 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві уламки російської ракети знищили трансформаторну підстанцію

Київ, П'ятниця 31 травня 2024 10:20
UA EN RU
У Києві уламки російської ракети знищили трансформаторну підстанцію Фото: у Києві знищино трансформаторну підстанцію через нічну атаку (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Києві була знищена трансформаторна підстанція внаслідок нічної атаки ворога. Також пошкоджені електромережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Сьогодні зранку уламки ракет пошкодили електромережі та повністю зруйнували трансформаторну підстанцію у Голосіївському районі столиці", - йдеться у повідомленні.

О 8:10 енергетикам вдалося заживити більшість будинків за резервними джерелами.

Станом на 8:45 у Києві без світла залишалося близько 10 приватних будинків і одне комерційне приміщення. До кінця дня у ДТЕК обіцяють повернути електропостання.

Нічна атака

В ніч на 31 травня росіяни випустили по Києву крилату ракету "Іскандер-К". Її збили, у столиці упали уламки. Внаслідок атаки виникла пожежа, була пошкоджена низка об'єктів - СТО, автомийка, автівки та склад.

Також окупанти атакували Харків ракетами С-300. Там зруйнована п'ятиповерхівка, пошкоджені інші будинки та підприємство.

Внаслідок атаки у Харкові загинули п'ять осіб. Відомо про щонайменше 25 постраждалих.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Київ Війна в Україні Війна Росії проти України Енергетики
NEWS
Зруйновано будинок, є жертви та десятки поранених: як виглядає Харків після обстрілу С-300
Зруйновано будинок, є жертви та десятки поранених: як виглядає Харків після обстрілу С-300
DAILY
(Не) учасники. Яка роль США та Китаю на саміті миру по Україні та що якщо їхніх лідерів не буде
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна (Не) учасники. Яка роль США та Китаю на саміті миру по Україні та що якщо їхніх лідерів не буде