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В Киеве обломки российской ракеты уничтожили трансформаторную подстанцию

Киев, Пятница 31 мая 2024 10:20
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В Киеве обломки российской ракеты уничтожили трансформаторную подстанцию Фото: в Киеве уничтожена трансформаторная подстанция из-за ночной атаки (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Киеве была уничтожена трансформаторная подстанция в результате ночной атаки врага. Также повреждены электросети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Сегодня утром обломки ракет повредили электросети и полностью разрушили трансформаторную подстанцию в Голосеевском районе столицы", - говорится в сообщении.

В 8:10 энергетикам удалось заживить большинство домов по резервным источникам.

По состоянию на 8:45 в Киеве без света оставалось около 10 частных домов и одно коммерческое помещение. До конца дня в ДТЭК обещают вернуть электроснабжение.

Ночная атака

В ночь на 31 мая россияне выпустили по Киеву крылатую ракету "Искандер-К". Ее сбили, в столице упали обломки. В результате атаки возник пожар, был поврежден ряд объектов - СТО, автомойка, автомобили и склад.

Также оккупанты атаковали Харьков ракетами С-300. Там разрушена пятиэтажка, повреждены другие дома и предприятие.

В результате атаки в Харькове погибли пять человек. Известно по меньшей мере 0 25 пострадавших.

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