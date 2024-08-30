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У Києві призупинять роботу швидкісного трамвая: дата та причина

П'ятниця 30 серпня 2024 18:29
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У Києві призупинять роботу швидкісного трамвая: дата та причина Фото: у Києві 31 серпня тимчасово не працюватиме швидкісний трамвай (wikipedia.org)
Автор: Наталія Кава

З опівночі суботи, 31 серпня, у Києві припинять рух маршрути швидкісного трамваю №1 та №3. Їх замінять автобуси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київпастранс".

Як пояснили у "Київпастранс", трамваї не курсуватимуть через ремонт трамвайної колії на вулиці Жилянській.

Для забезпечення перевезення пасажирів буде організовано тимчасові автобусні маршрути.

Трамвай №1 "Михайлівська Борщагівка -вул. Старовокзальна" замінить автобус. Він курсуватиме: вул. Симиренка - бульв. Миколи Руденка - просп. Леся Курбаса - просп. Любомира Гузара - вул. Борщагівська - вул. Жилянська - вул. Старовокзальна - вул. Жилянська - вул. Борщагівська - просп. Любомира Гузара - просп. Леся Курбаса - вул. Володимира Покотила - бульв. Миколи Руденка - вул. Симиренка.

Трамвай №3-Т "Кільцева дорога - вул. Старовокзальна" також замінить автобус. Він курсуватиме: просп. Леся Курбаса - просп. Любомира Гузара - вул. Борщагівська - вул. Жилянська - вул. Старовокзальна".

Фото: у Києві 31 серпня тимчасово не працюватиме швидкісний трамвай (t.me/kyivpasstrans)

Нагадаємо, на початку тижня у Києві зупинявся рух транспорту, який залежить від електроенергії. Це було пов'язано з тим, що після масштабних обстрілів Росії по Україні спостерігався дефіцит електроенергії.

А ось про те, як діяти коли у громадському транспорті електронна система оплати дає збій і при перевірці виявляється, що квиток не був просканований - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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