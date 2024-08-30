У Києві призупинять роботу швидкісного трамвая: дата та причина

З опівночі суботи, 31 серпня, у Києві припинять рух маршрути швидкісного трамваю №1 та №3. Їх замінять автобуси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київпастранс".

Як пояснили у "Київпастранс", трамваї не курсуватимуть через ремонт трамвайної колії на вулиці Жилянській.

Нагадаємо, на початку тижня у Києві зупинявся рух транспорту, який залежить від електроенергії. Це було пов'язано з тим, що після масштабних обстрілів Росії по Україні спостерігався дефіцит електроенергії.

А ось про те, як діяти коли у громадському транспорті електронна система оплати дає збій і при перевірці виявляється, що квиток не був просканований - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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