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У Києві тимчасово не працює фунікулер

Понеділок 13 листопада 2023 18:21
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У Києві тимчасово не працює фунікулер Архівне фото (facebook.com/Kyivpastrans)
Автор: Валерія Поліщук

У Києві тимчасово не працюватиме фунікулер у понеділок ввечері, 13 листопада. Усе через технічний збій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київпастранс".

"Тимчасово призупинено роботу фунікулера. Рух фунікулера призупинено з технічних причин", - йдеться у повідомленні.

При цьому не повідомляється, коли рух транспорту відновиться.

Київський фунікулер

Фунікулер у столиці з'єднує історичне Верхнє місто та Поділ. Громадський транспорт має всього дві станції. Фунікулер у Києві відкрили у травні 1906 року.

Київський фунікулер не працював з початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому минулого року. Після звільнення Київської області його закрили на ремонт. Фунікулер відновив повноцінну роботу у жовтня того ж року.

Нагадаємо, київська влада планує в кілька разів підвищити вартість проїзду в громадському транспорті столиці вже незабаром.

Крім того, у Києві повернули плату за паркування автомобілів. Це можна зробити через застосунок "Київ Цифровий".

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