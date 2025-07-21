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У Києві тимчасово обмежили рух транспорту низкою вулиць

Київ, Понеділок 21 липня 2025 07:15
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У Києві тимчасово обмежили рух транспорту низкою вулиць Фото: до столиці прибудуть іноземні делегації (facebook.com patrolpolice.gov.ua)
Автор: Валерій Савицький

У Києві обмежили рух транспорту на кількох вулицях у центральній частині міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

За його словами, у столиці рух транспорту перекритий:

  • вулицею Бориспільською (від перехрестя з провулком Надії Світличної до перехрестя з вулицею Вересневою);
  • вулицею Юрія Іллєнка (від перехрестя з вулицею Дегтярівською до перехрестя з вулицею Митрофана Довнар-Запольського);
  • вулицею Глибочицькою (від перехрестя з вулицею Січових Стрільців до перехрестя з вулицею Лукʼянівською).

Жителів і гостей міста просять врахувати цю інформацію під час планування свого маршруту.

Нагадаємо, раніше Патрульна поліція України повідомила, що в понеділок 21 липня у Києві будуть діяти тимчасові обмеження руху та паркування транспортних засобів на певних ділянках доріг у центральній частині міста.

Причиною є проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій.

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