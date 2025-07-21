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В Киеве временно ограничили движение транспорта по ряду улиц

Киев, Понедельник 21 июля 2025 07:15
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В Киеве временно ограничили движение транспорта по ряду улиц Фото: в столицу прибудут иностранные делегации (facebook.com patrolpolice.gov.ua)
Автор: Валерий Савицкий

В Киеве ограничили движение транспорта на нескольких улицах в центральной части города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.

По его словам, в столице движение транспорта перекрыто:

  • по улице Бориспольской (от перекрестка с переулком Надежды Светличной до перекрестка с улицей Вересневой);
  • по улице Юрия Ильенко (от перекрестка с улицей Дегтяревской до перекрестка с улицей Митрофана Довнар-Запольского);
  • по улице Глубочицкой (от перекрестка с улицей Сечевых Стрельцов до перекрестка с улицей Лукьяновской).

Жителей и гостей города просят учесть эту информацию при планировании своего маршрута.

Напомним, ранее Патрульная полиция Украины сообщила, что в понедельник, 21 июля в Киеве будут действовать временные ограничения движения и парковки транспортных средств на определенных участках дорог в центральной части города.

Причиной является проведение охранных мероприятий с участием иностранных делегаций.

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