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У Києві терміново розгорнуті штаби підтримки постраждалих від російських ударів, - Кличко

Середа 07 травня 2025 14:42
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У Києві терміново розгорнуті штаби підтримки постраждалих від російських ударів, - Кличко Фото: у Києві терміново розгорнуті штаби підтримки постраждалих від російських ударів (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Олександр Мороз

Мер Києва Віталій Кличко зранку приїхав до мешканців будинків, які постраждали від чергової російської атаки на Київ. Поспілкувався з людьми та оглянув роботу штабів з ліквідації наслідків ударів, які були оперативно розгорнуті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера столиці.

"Пошкоджений будинок у Святошинському районі. Для допомоги мешканцям оперативно розгорнули штаб із ліквідації наслідків у середній школі № 235 ім. В’ячеслава Чорновола за адресою: Кільцева дорога, 1-Б. Пошкоджений будинок у Шевченківському районі. Для допомоги мешканцям пошкодженого будинку оперативно розгорнули штаб підтримки за адресою: вул. Табірна, 40, приміщення КП "Школярик", - поінформував Віталій Кличко.

Мер Києва також повідомив, яку допомогу кияни можуть отримати в штабах.

У Києві терміново розгорнуті штаби підтримки постраждалих від російських ударів, - Кличко"У штабі можна подати заяву на одноразову матеріальну допомогу від міста в розмірі 10 000 грн, звернутися щодо компенсації 40 000 грн на оренду житла, яку теж надає столиця. Та отримати консультацію щодо державної програми "єВідновлення", - наголосив Кличко.

Інформація про ліквідацію наслідків удару по Києву та про допомогу постраждалим оновлюється на сайті КМДА.

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Київ Віталий Кличко
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