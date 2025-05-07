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В Киеве срочно развернуты штабы поддержки пострадавших от российских ударов, - Кличко

Среда 07 мая 2025 14:42
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В Киеве срочно развернуты штабы поддержки пострадавших от российских ударов, - Кличко Фото: в Киеве срочно развернуты штабы поддержки пострадавших от российских ударов (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Александр Мороз

Мэр Киева Виталий Кличко утром приехал к жителям домов, пострадавших от очередной российской атаки на Киев. Пообщался с людьми и осмотрел работу штабов по ликвидации последствий ударов, которые были оперативно развернуты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы.

"Поврежден дом в Святошинском районе. Для помощи жителям оперативно развернули штаб по ликвидации последствий в средней школе № 235 им. Вячеслава Черновола по адресу: Кольцевая дорога, 1-Б. Поврежденный дом в Шевченковском районе. Для помощи жителям поврежденного дома оперативно развернули штаб поддержки по адресу: ул. Лагерная, 40, помещение КП "Школярик", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр Киева также сообщил, какую помощь киевляне могут получить в штабах.

В Киеве срочно развернуты штабы поддержки пострадавших от российских ударов, - Кличко"В штабе можно подать заявление на единовременную материальную помощь от города в размере 10 000 грн, обратиться по компенсации 40 000 грн на аренду жилья, которую тоже предоставляет столица. И получить консультацию по государственной программе "еВідновлення", - подчеркнул Кличко.

Информация о ликвидации последствий удара по Киеву и о помощи пострадавшим обновляется на сайте КГГА.

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Киев Виталий Кличко
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