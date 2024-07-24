ua en ru
Ср, 24 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні жінок безкоштовно навчатимуть на водіїв міських автобусів

Середа 24 липня 2024 14:18
UA EN RU
В Україні жінок безкоштовно навчатимуть на водіїв міських автобусів Ілюстративне фото (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

В Україні запускають пілотний проєкт із навчання жінок-водійок автобусів. Таку домовленість погодили Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України та Представництво ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служби Міністерства інфраструктури України.

Це безкоштовна програма для розвитку навичок жінок, яка відповідає на дефіцит кадрів через вторгнення Росії в Україну. Метою проєкту є перепідготовка жінок-водіїв міського транспорту, а зокрема, автобусів.

Дефіцит водіїв автобусів у регіонах становить близько 30%, або шість тисяч співробітників.

"Це перша ініціатива міністерства, спрямована як на подолання дефіциту кадрів, так і на подолання стереотипів та упереджень щодо професій", - заявив заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач.

У рамках проєкту передбачено навчання жінок для отримання кваліфікаційної карти водія (код 95). Це документ, що підтверджує професійну компетенцію водія автобуса за європейським стандартом.

Раніше повідомлялося, що в Україні через повномасштабне вторгнення РФ почався дефіцит кадрів. Серед антилідерів із втрати персоналу - готелі, ресторани та кафе. Докладніше у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Робота в Україні Війна в Україні
NEWS
Мобілізація, втрати та кордони 1991 року. Головне з інтерв'ю Сирського про війну
Мобілізація, втрати та кордони 1991 року. Головне з інтерв'ю Сирського про війну
DAILY
Ліміт (не)обмежений. Чому РФ не зможе воювати роками, або коли у Путіна закінчаться люди
Юлія Акимова, Уляна Безпалько Ліміт (не)обмежений. Чому РФ не зможе воювати роками, або коли у Путіна закінчаться люди