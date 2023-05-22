В ряді областей України оголосили повітряну тривогу: що відомо

Станом на момент публікації тривогу оголошено в Київській, Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Луганській областях та в АР Крим.

Моніторингові групи повідомляють про ймовірний запуск БПЛА в Харківській, Запорізькій та Херсонській областях. Місцева влада закликає жителів знаходитись в укриттях або дотримуватись "правила двох стін".

Оновлено 23:20

В ряді областей відбій тривоги. Небезпека залишається в Сумській, Донецькій, Запорізькій, Луганській областях та в АР Крим.