В ряді областей України оголосили повітряну тривогу: що відомо

Ввечері, 22 травня, в Києві та ряді областей України оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на карту тривог.
Станом на момент публікації тривогу оголошено в Київській, Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Луганській областях та в АР Крим.
Моніторингові групи повідомляють про ймовірний запуск БПЛА в Харківській, Запорізькій та Херсонській областях. Місцева влада закликає жителів знаходитись в укриттях або дотримуватись "правила двох стін".
Оновлено 23:20
В ряді областей відбій тривоги. Небезпека залишається в Сумській, Донецькій, Запорізькій, Луганській областях та в АР Крим.
Нагадаємо, що цього ж дня вже оголошували масштабну повітряну тривогу, а у Харкові лунали вибухи.
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