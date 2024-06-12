У Києві та половині областей України знову оголосили повітряну тривогу

Варто зазначити, що у Києві вже втретє від початку доби оголошують повітряну тривогу. Першу тривогу оголосили о 2:55, вона тривала майже три години і була пов'язана з ворожим обстрілом.

Ще одну тривогу у столиці та по всій Україні оголосили о 6:14 через зліт російського МіГ-31К.

Додамо, що цієї ночі росіяни випустили по Україні шість ракет, зокрема "Кинджал", та 24 дрони-камікадзе. Сили ППО збили п'ять ракет та всі "Шахеди".

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