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У Києві та половині областей України знову оголосили повітряну тривогу

Фото: повітряну тривогу оголосили у Києві та низці областей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Повітряна тривога зранку 12 червня була оголошена у Києві та низці областей України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Повітряну тривогу у Києві оголосили о 8:52. Також сирени завили у східних, північних, центральних областях.

 Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Карта повітряних тривог станом на 8:55

Варто зазначити, що у Києві вже втретє від початку доби оголошують повітряну тривогу. Першу тривогу оголосили о 2:55, вона тривала майже три години і була пов'язана з ворожим обстрілом.

Ще одну тривогу у столиці та по всій Україні оголосили о 6:14 через зліт російського МіГ-31К.

Додамо, що цієї ночі росіяни випустили по Україні шість ракет, зокрема "Кинджал", та 24 дрони-камікадзе. Сили ППО збили п'ять ракет та всі "Шахеди".

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