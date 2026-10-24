У Києві та області ввели екстрені відключення світла
У Києві та Київській області вранці 24 жовтня застосували екстрені відключення електроенергії. Обмеження охопили частину двох районів столиці та чотири райони області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
У Києві за командою "Укренерго" екстрені відключення запровадили в частині Голосіївського та Солом'янського районів.
На Київщині обмеження застосували в Білоцерківському, Бучанському, Обухівському та Фастівському районах. Відключення також відбуваються за командою "Укренерго".
Під час екстрених відключень звичайні графіки не діють. Тому час вимкнення та відновлення електропостачання може не відповідати плановому розкладу.
Нагадаємо, 24 жовтня в Україні діють графіки погодинних відключень електроенергії для всіх категорій споживачів обсягом від однієї до двох черг.
Також протягом доби обмежують споживання електроенергії для промисловості.
Як повідомляли в "Укренерго", обмеження пов'язані з наслідками російських атак на енергетичну інфраструктуру.