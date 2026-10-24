У Києві та області ввели екстрені відключення світла

У Києві та Київській області вранці 24 жовтня застосували екстрені відключення електроенергії. Обмеження охопили частину двох районів столиці та чотири райони області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК .

Під час екстрених відключень звичайні графіки не діють. Тому час вимкнення та відновлення електропостачання може не відповідати плановому розкладу.

На Київщині обмеження застосували в Білоцерківському, Бучанському, Обухівському та Фастівському районах. Відключення також відбуваються за командою "Укренерго".

У Києві за командою "Укренерго" екстрені відключення запровадили в частині Голосіївського та Солом'янського районів.

Нагадаємо, 24 жовтня в Україні діють графіки погодинних відключень електроенергії для всіх категорій споживачів обсягом від однієї до двох черг.

Також протягом доби обмежують споживання електроенергії для промисловості.

Як повідомляли в "Укренерго", обмеження пов'язані з наслідками російських атак на енергетичну інфраструктуру.