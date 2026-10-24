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Главная » Бизнес » Энергетика

В Киеве и области ввели экстренные отключения света

11:07 24.10.2026 Сб
1 мин
aimg Мария Науменко
В Киеве и области ввели экстренные отключения света Фото: генератор возле одного из магазинов в Украине (Getty Images)
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В Киеве и Киевской области утром 24 октября применили экстренные отключения электроэнергии. Ограничения охватили часть двух районов столицы и четыре района области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

В Киеве по команде "Укрэнерго" экстренные отключения ввели в части Голосеевского и Соломенского районов.

В Киевской области ограничения применили в Белоцерковском, Бучанском, Обуховском и Фастовском районах. Отключения также происходят по команде "Укрэнерго".

При экстренных отключениях обычные графики не действуют. Поэтому время отключения и восстановления электроснабжения может не соответствовать плановому расписанию.

Напомним, 24 октября в Украинедействуют графики почасовых отключений электроэнергии для всех категорий потребителей в объеме от одной до двух очередей.

Также в течение суток ограничивают потребление электроэнергии для промышленности.

Как сообщали в "Укрэнерго", ограничения связаны с последствиями российских атак на энергетическую инфраструктуру.

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