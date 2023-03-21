У Києві та області сьогодні можуть лунати вибухи

"На Київщині знищують вибухонебезпечні предмети. У Вишгородському районі сьогодні, 21 березня, пройде ліквідація ВНП", - йдеться у повідомленні.

Жителів Києва та області попереджають про гучні вибухи та закликають зберігати спокій.

Нагадаємо, у Києві другий день поспіль фіксують погіршення якості повітря. Жителям радять утриматися від провітрювання приміщень.

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