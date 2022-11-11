В Киеве и области сегодня экстренные отключения света. Графики не работают
В Киеве и области сегодня, 11 ноября, вводят экстренные отключения света. Графики стабилизационных ограничений не работают.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора Yasno Сергея Коваленко в Facebook.
По его словам, ночью оккупанты атаковали энергетическую систему Украины, поэтому в столице вводятся экстренные ограничения.
"Ночью произошли новые атаки на энергообъекты Украины. В Киеве сегодня применяются экстренные отключения в значительных объемах - то есть мы будем не в графиках", - отметил он.
В чат-боте "ДТЭК Киевские электросети" сообщили, что также экстренные отключения вводятся и в Киевской области.
"В регионе происходят экстренные отключения света. Графики аварийных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют", - говорится в сообщении.
Напомним, вчера в "Укрэнерго" заявили, что 11 ноября будут действовать стабилизационные отключения в столице, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.
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