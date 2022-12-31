У Києві та області працює ППО: що відомо

У суботу, 31 грудня, у Києві та області чути вибухи. Працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА .

"Київська область! Працює ППО. Небезпека триває. Перебувайте в укриттях. Нічого не фіксуємо та не публікуємо в соцмережах", - написав він у Telegram.

За даними голови Київської ОВА Олексія Кулеби, у столичному регіоні теж працює ППО.

"В Києві та області працює ППО! Перебувайте в укриттях!" - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, в Україні повідомили про пуски ракет у суботу, 31 грудня. Майже одразу по країні почала ширитись повітряна тривога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.