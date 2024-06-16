У Києві та області попередили про грозу в найближчий час

У Києві та області ввечері неділі, 16 червня, очікується суттєве погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у вигляді грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

За даними "Укргідрометцентру", несприятлива погода буде спостерігатись по території столиці та Київської області у вигляді короткочасного дощу та гроз.

" У найближчу годину та до кінця доби 16 червня гроза. Перший рівень небезпечності, жовтий," - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, вчора, 15 червня Київ знову накрила негода. Злива була настільки потужною, що в столиці знову затопило вулиці, іноді проїхати транспорту було просто неможливо.

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