В Киеве и области объявили штормовое предупреждение

В Киеве и Киевской области объявили штормовое предупреждение на вторую половину дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Telegram.

При таких погодных условиях могут наблюдаться явления, которые способны:

І уровень опасности , также известный как желтый уровень, указывает на потенциально опасные метеорологические явления.

"Во второй половине дня 17 июля грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Погода в Украине 17 июля

17 июля в Украине будет держаться чрезвычайная жара, но с четверга прогнозируется понижение температуры. Прохладнее будет только в западных областях, где температура будет составлять от +30 до +34 градусов.

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