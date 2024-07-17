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В Киеве и области объявили штормовое предупреждение

Среда 17 июля 2024 10:32
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В Киеве и области объявили штормовое предупреждение Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве и Киевской области объявили штормовое предупреждение на вторую половину дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Telegram.

"Во второй половине дня 17 июля грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

При этом синоптики объявили І уровень опасности.

І уровень опасности, также известный как желтый уровень, указывает на потенциально опасные метеорологические явления.

При таких погодных условиях могут наблюдаться явления, которые способны:

  • Вызвать определенные неудобства для населения, например сильный ветер, который может затруднить передвижение, или значительный дождь, который может вызвать подтопление.
  • Повлиять на функционирование хозяйственного комплекса, например, сильные грозы могут вызвать перебои в электроснабжении, а град - повредить посевы.

Погода в Украине 17 июля

17 июля в Украине будет держаться чрезвычайная жара, но с четверга прогнозируется понижение температуры. Прохладнее будет только в западных областях, где температура будет составлять от +30 до +34 градусов.

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