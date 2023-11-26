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У Києві та низці регіонів оголосили повітряну тривогу: зафіксовано пуски "Шахедів"

Неділя 26 листопада 2023 00:12
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У Києві та низці регіонів оголосили повітряну тривогу: зафіксовано пуски "Шахедів" Фото: у Києві та низці регіонів оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Києві, а також низці східних, центральних і північних областей України оголосили повітряну тривогу сьогодні вночі, 26 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

У Києві та низці регіонів оголосили повітряну тривогу: зафіксовано пуски &quot;Шахедів&quot;
У Повітряних силах України попереджають про загрозу ударних безпілотників, частина ударних дронів рухається у напрямку столиці.

У КМВА також повідомили, що ударні БПЛА рухаються у напрямку Києва.

Атака на Київ 26 листопада

Минулої ночі Київ пережив наймасовішу атаку дронів-камікадзе з початку повномасштабного вторгнення Росії. Повітряна тривога тривала понад 6 годин. Окупанти випустили 75 "Шахедів", сили протиповітряної оборони знищили 74 з них.

У столиці уламки збитих дронів впали у кількох районах, є руйнування. Через обстріл Києва постраждали 5 людей. Серед них 11-річна дитина. Також через атаку у Києві та області були відключення світла.

Детальніше про атаку на столицю – у матеріалі РБК-Україна.

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