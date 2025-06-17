У Києві та низці областей вдруге за добу оголосили повітряну тривогу

Нічний обстріл України 17 червня

Нагадаємо, у Києві та ряді регіонів України в ніч на 17 червня протягом кількох годин лунали вибухи. Окупанти використовували для атаки крилаті ракети, балістику та дрони.

Кількість постраждалих унаслідок ворожого удару поступово збільшувалася.

Начальник КМВА Тимур Ткаченко розповів, що згідно з останніми даними, у Києві відомо про 14 загиблих внаслідок удару росіян.

Усі подробиці про наслідки ворожого удару по столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Також у ніч на 17 червня російські окупанти також вдарили по Одесі дронами. За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, відомо вже про 13 постраждалих внаслідок атаки росіян.

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