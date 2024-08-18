У Києві та низці областей України тривога через загрозу балістики

"Увага! Загроза балістики з півночі", - йдеться у повідомленні о 23:44.

Крім того, станом на цей час для Сумської, Полтавської, Харківської, Херсонської та Миколаївській областей існує загроза застосування ударних безпілотників.

Оновлено о 00:00

У Києві оголосили відбій повітряної тривоги. Також відбої почались у інших областях. Через декілька хвилин у ПС повідомили про відбій загрози балістики.

Де оголошена тривога

Станом на 23:47 повітряна карта тривиг виглядає наступним чином.