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У Києві та низці областей тривога: в чому причина

Неділя 13 липня 2025 20:50
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У Києві та низці областей тривога: в чому причина Фото: людей закликали перейти в укриття (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Ввечері, 13 липня, у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною стала загроза балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.

"Увага! У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні о 20:46.

Напередодні тривога ширилася в інших областях. Тоді Повітряні сили ЗСУ теж попереджували про загрозу балістики.

Оновлено о 20:56

У Києві оголосили повітряну тривогу.

Де оголосили тривогу

Станом на 20:50 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, тривога продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

У Києві та низці областей тривога: в чому причина

Нагадаємо, що вчора ввечері в Києві та низці областей теж оголосили тривогу. Тоді причиною стала загроза застосування ударних дронів.

Однак зазначимо, що ніч в Україні вперше за два місяці минула без атак дронами. Принаймні, не було нальотів дронів, як це було останнім часом.

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