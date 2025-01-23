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У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу балістики (відбій)

Фото: існує загроза обстрілу (Getty images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч проти 23 січня у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Івана Федорова.

Сигнал у столиці оголосили о 03:56. Далі тривога почала ширитися і по іншим регіонам.

"Увага! Загроза ударів балістичними ракетами по Запорізькій області та іншим областям України, де оголошено повітряну тривогу", - написав Федоров о 03:58.

Крім того, до тривоги У повітряних силах ЗСУ попереджали про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку, у зв'язку з чим є загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Оновлено о 04:48

У Києві оголосили відбій повітряної тривоги. Також сигнал відбою починається в інших регіонах.

Де оголосили тривогу

Станом на 04:04 сигнал тривоги продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

Нагадаємо, вчора вранці, в Києві та інших регіонах України теж було оголошено повітряну тривогу. Її причиною була загроза ракетного удару, про що повідомляли в Повітряних силах ЗСУ.

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