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У Києві та низці областей оголосили тривогу

Неділя 22 грудня 2024 00:23
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У Києві та низці областей оголосили тривогу Фото: дрони фіксували в Київській області (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 22 грудня у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Її причиною стали дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" і Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Сигнал тривоги у Києві пролунав о 00:14. За півгодини до цього військові фіксували у північній частині Київської області декілька груп ударних безпілотників. Вони летіли в напрямку Житомирської.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:23 повітряна тривога продовжується у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській, Донецькій та Запорізькій областях.

У Києві та низці областей оголосили тривогу

Нагадаємо, що ввечері у Києві та низці областей також оголошували тривогу. Її причиною стала швидкісна ціль, яку було зафіксовано у Чернігівській області і яка рухалась в напрямку Київської. Водночас, у деяких інших регіонах перебували ворожі БпЛА.

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