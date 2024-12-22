У Києві та низці областей оголосили тривогу
В ніч на 22 грудня у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Її причиною стали дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" і Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Сигнал тривоги у Києві пролунав о 00:14. За півгодини до цього військові фіксували у північній частині Київської області декілька груп ударних безпілотників. Вони летіли в напрямку Житомирської.
Де оголосили тривогу
Станом на 00:23 повітряна тривога продовжується у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській, Донецькій та Запорізькій областях.
Нагадаємо, що ввечері у Києві та низці областей також оголошували тривогу. Її причиною стала швидкісна ціль, яку було зафіксовано у Чернігівській області і яка рухалась в напрямку Київської. Водночас, у деяких інших регіонах перебували ворожі БпЛА.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.