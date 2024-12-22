У Києві та низці областей оголосили тривогу

В ніч на 22 грудня у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Її причиною стали дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" і Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Сигнал тривоги у Києві пролунав о 00:14. За півгодини до цього військові фіксували у північній частині Київської області декілька груп ударних безпілотників. Вони летіли в напрямку Житомирської.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:23 повітряна тривога продовжується у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській, Донецькій та Запорізькій областях.