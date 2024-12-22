В Киеве и ряде областей объявили тревогу

В ночь на 22 декабря в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Ее причиной стали дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" и Telegram Воздушных сил ВСУ.

Сигнал тревоги в Киеве прозвучал в 00:14. За полчаса до этого военные фиксировали в северной части Киевской области несколько групп ударных беспилотников. Они летели в направлении Житомирской области.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:23 воздушная тревога продолжается в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Донецкой и Запорожской областях.