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В Києві та низці областей оголосили повторні повітряні тривоги

Фото: в Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Вранці 21 вересня в Києві та низці областей України було оголошено повторну повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

В Повітряних силах попереджають про ракетну небезпеку: ворожі цілі заходять з Чернігівської в сторону Київської області. 

"Також загроза для Кіровоградської та Черкаської областей", - додали в ПС.

Мер Києва Віталій Кличко повпередив містян про можливий повторний удар.

"Ракетна небезпека! Залишайтеся в укриттях!" - сказав він.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак також закликав українців не ігнорувати тривогу.

Станом на 7:53 карта тривог виглядає так: 

Небезпека для Вінницької області

Вінницька міська рада з посиланням на Повітряні сили України повідомила про рух ракети в напрямок їхньої області.

"Залишайтесь в укриттях до відбою тривоги!" - закликали там.

Масована атака 21 вересня

Під ранок 21 вересня росіяни влаштували масований ракетний обстріл території України. Під ворожими ударами опинились Київ, Харків, Рівне, Черкаси та Хмельницький.

В деяких містах повідомлялось про поранених та руйнування. Детальніше про наслідки російської атаки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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